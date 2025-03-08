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Сийярто обвинил ЕС в попытках заблокировать мирные переговоры РФ и Украины

Сийярто обвинил ЕС в попытках заблокировать мирные переговоры РФ и Украины

Европейский союз (ЕС) предпринимает попытки заблокировать мирные переговоры между РФ и Украиной. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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