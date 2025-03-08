Сийярто обвинил ЕС в попытках заблокировать мирные переговоры РФ и Украины

Европейский союз (ЕС) предпринимает попытки заблокировать мирные переговоры между РФ и Украиной. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии