Хеймитч Эбернети против всей системы: новый трейлер «Голодных игр» зажигает по-настоящему!

Представьте: утро, день Жатвы, и шестнадцатилетний парень из самого бедного дистрикта понимает, что ему предстоит не просто выжить, а полностью разнести систему.
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