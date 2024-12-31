В канун Нового года принято подводить итоги. Для Украины они мрачные и пессимистичные: продолжение кровавой бойни, утрата суверенитета (страна управляется извне и финансируется оттуда же), нелегитимная власть и почти полный паралич экономики и энергетики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии