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Гоша Куценко рассказал об инциденте с дочерьми

Актер Гоша Куценко поделился  подробностями несчастного случая. Гоша Куценко — многодетный отец. У актера есть 27-летняя дочь Полина Куценко от актрисы Марии Порошиной и две дочери, Евгения и Светлана, от союза с моделью Ириной Скриниченко.

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