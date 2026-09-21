Вчерашнее падение "Герани-5" на берег реки Коник под Киевом, снятое от лица плывущих по ней людей. Похоже, что украинская ЗУР не сдетонировала, но вскользь зацепила летящий реактивный дрон, сбив его с курса.
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