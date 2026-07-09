Patriot, миллиарды и заводы: Запад собирает экономику затяжной войны на Украине

Запад готовит экономическую машину для затяжного конфликта: Украина становится частью военной индустрии Западные страны формируют долгосрочную финансовую и промышленную систему поддержки Украины, которая выходит далеко за рамки разовых поставок оружия.
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