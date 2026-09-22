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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Гасилин: «Локомотив» точно не будет бороться за выживание. По составу должен быть в топ-8»

Бывший форвард « Зенита », руководитель «Банки» Алексей Гасилин считает, что по составу «Локомотив» должен быть в топ-8 Альфа-Банк РПЛ .

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