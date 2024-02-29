Граффити на стене доходного дома Павлова привело петербуржца к уголовному делу

«Художник» был с друзьями. В ночь на 26 февраля у дома №149 по Лиговскому проспекту в Центральном районе Петербурга полиция задержала молодого человека, рисовавшего граффити на стене доходного дома Павлова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии