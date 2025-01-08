🇷🇺 Планируемый объем вложений в сельское хозяйство Крыма составляет более 24 млрд рублей Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, этот объем реализуется в рамках 56 инвестиционных соглашений.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 Планируемый объем вложений в сельское хозяйство Крыма составляет более 24 млрд рублей Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, этот объем реализуется в рамках 56 инвестиционных соглашений.