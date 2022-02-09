9 удивительных находок, которые застали людей врасплох

Согласно исследованию, у младенцев элемент неожиданности улучшает их навыки обучения. Для взрослых влияние удивления также положительное: исследования показывают, что человеческий мозг сильнее реагирует на что-то неожиданное, чем на то, что нам нравится.
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