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9 удивительных находок, которые застали людей врасплох

9 удивительных находок, которые застали людей врасплох

Согласно исследованию, у младенцев элемент неожиданности улучшает их навыки обучения. Для взрослых влияние удивления также положительное: исследования показывают, что человеческий мозг сильнее реагирует на что-то неожиданное, чем на то, что нам нравится.

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