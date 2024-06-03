Садоводам грозят штрафы за незаконный полив 💸💸💸 Летом фиксируется увеличение расхода воды, используемой для полива на огородах.
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Садоводам грозят штрафы за незаконный полив 💸💸💸 Летом фиксируется увеличение расхода воды, используемой для полива на огородах.