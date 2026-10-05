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«Всё могло закончиться иначе»: Бабурин о своей версии событий октября 1993 года

«Всё могло закончиться иначе»: Бабурин о своей версии событий октября 1993 года

Сергей Бабурин назвал события октября 1993 года государственным переворотом и связал их не только с борьбой за власть, но и со спором о приватизации.

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