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По Земле сегодня был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца

По Земле сегодня был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца

Поступили официальные данные об индексе солнечной активности за завершившийся май 2024 года. Согласно этой информации, солнечная активность в прошедшем месяце достигла самого высокого значения за последние два солнечных цикла.

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