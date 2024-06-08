По Земле сегодня был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца

Поступили официальные данные об индексе солнечной активности за завершившийся май 2024 года. Согласно этой информации, солнечная активность в прошедшем месяце достигла самого высокого значения за последние два солнечных цикла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии