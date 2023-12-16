Юные спортсменки из Красногвардейского завоевали 5 победных кубков

Студия танца и спорта «Роксолана» в пгт Красногвардейское в будущем году отметит своё 15-летие. Искусству хореографии и эстетической гимнастики здесь обучаются 180 детей в возрасте от трёх c половиной до четырнадцати лет.
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