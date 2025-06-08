Русские войска продвинулись к Днепропетровской области: расширен плацдарм

Русские войска уверенно движутся к границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов сообщил о расширении плацдарма после освобождения Федоровки, что приближает войска к селу Комар.
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