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Царьград

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Русские войска продвинулись к Днепропетровской области: расширен плацдарм

Русские войска продвинулись к Днепропетровской области: расширен плацдарм

Русские войска уверенно движутся к границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов сообщил о расширении плацдарма после освобождения Федоровки, что приближает войска к селу Комар.

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