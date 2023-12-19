В Ингушетии задержаны подозреваемые в убийстве свидетеля по делу о терроризме

В Ингушетии задержаны четверо подозреваемых в убийстве местного жителя, который был свидетелем по уголовному делу о терроризме, связанному с членами секты «Батал-Хаджи» (признана террористической организацией в РФ).
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