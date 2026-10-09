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Царьград

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Финляндия введет тест на гражданство с марта следующего года

Финляндия введет тест на гражданство с марта следующего года

С марта следующего года Финляндия вводит тест для получения гражданства. Генеральный директор Службы иммиграции Илкка Хаахтела сообщил, что реформа усложнит процесс натурализации для лиц 18-64 лет, вводя новые требования к знаниям и доходу.

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