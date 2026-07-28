Detroit Gets Drafted: Ford And GM Head Back To The Battlefield One of the defining themes of the Trump administration's second term has been rebuilding America's industrial base—not just by bringing manufacturing back to U.
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