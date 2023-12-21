В ООН заявили о перспективах голода для населения Газы

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирная продовольственная программа ООН представили анализ продовольственной безопасности в секторе Газа после начала палестино-израильского конфликта .
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