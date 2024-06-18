А не нужно было скакать. Часть 4. Скатертью дорожка.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Все же уже слышали "ужасные истории" о несправедливости в Шереметьево по отношению к прибывающим из У? Ну, мол, там люди чуть ли не с флагами России и бюстиками Ленина въезжают, а их разворачивают.