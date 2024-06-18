Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Отличная новость!АБН24: Запад терп...
  • ЧилиИвано
    проще говоря не надо танцевать на поле того кто вас ненавидит и по его правилам - до такого уважающие себя в вере пра...АБН24: Запад терп...
  • Андрей nirVAna
    НЕДОРОСЛИ С РОДИТЕЛЕМ!!!АБН24: Запад терп...

А не нужно было скакать. Часть 4. Скатертью дорожка.

А не нужно было скакать. Часть 4. Скатертью дорожка.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Все же уже слышали "ужасные истории" о несправедливости в Шереметьево по отношению к прибывающим из У? Ну, мол, там люди чуть ли не с флагами России и бюстиками Ленина въезжают, а их разворачивают.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Беглых хохлов вообще не пускать пусть сидят в цветущем вонючем сортире и клянчут гроши.
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