ВС РФ продолжают наносить удары по Украине, в ночь с субботы на воскресенье, 18 октября, по целям работали ударные беспилотники типа «Герань», также есть данные о применении «Бандеролей» и «Дань-Т».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Латвия не будет м...
- Подвинуть нас в т...
- ЕС захватил очере...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым