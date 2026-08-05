Проблемы в регионах сохраняются: Вице-премьер Новак рассказал о ситуации с топливом

Вице-премьер Александр Новак рассказал о ситуации с топливом в России. По его словам, в ряде регионов сохраняются проблемы с бензином, но профильные специалисты предпринимают шаги, чтобы исправить положение.
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