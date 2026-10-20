Свыше 860 единиц медицинской техники приобрели для московских детских стационаров в 2025–2026 годах. В дальнейшем учреждения планируют оснастить ещё более чем 760 единицами оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- VГ В автобусах у мет...
- Как вы поступаете...
- И Кулинары из Ховри...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым