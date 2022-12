Trade Plan 12/27/2022 E-MINI S&P 500 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:ES1! IronMan_Trader TP1> If we manage to Trade/Bid above Main POC 3860, we can test 3874 > 3886 > 3905 > 3914 (LIS) > 3934 > 3960 TP2> If we open/bid below Main POC 3860, we can dive back to 3850 > 3833 > 3800.