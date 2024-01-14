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Актёр массовки обвинил Мию Гот в избиении и подал на неё в суд

Актёр массовки обвинил Мию Гот в избиении и подал на неё в суд

Тем, кто никогда не интересовался творчеством Мии Гот и фильмами, в которых она снимается, вероятно придётся-таки обратить внимание на её новый фильм «Максин» — заключительную часть трилогии Тая Уэста о психопатке, мечтающей стать звездой.

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