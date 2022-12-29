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Касаткина о постере с Марреем: «Орет на меня зачем-то »

Касаткина о постере с Марреем: «Орет на меня зачем-то »

Дарья Касаткина выложила в телеграм-канал фото постера с Энди Марреем в Аделаиде. «Орет на меня зачем-то », – написала Касаткина.

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