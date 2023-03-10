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PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Томшин – 3-м, Поварницын – 6-м, Халили – 19-м, Гараничев – 22-м

11 марта на этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени пройдет мужская гонка преследования.  PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23 6-й этап Тюмень, Россия Мужчины Гонка преследования Начало – 12.

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