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Участник Чемпионата высоких технологий объяснил, какие навыки пригодятся на соревновании

Участник Чемпионата высоких технологий объяснил, какие навыки пригодятся на соревновании

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Участник Чемпионата высоких технологий, студент НТК имени А. И. Покрышкина Владимир Убиенных в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий сообщил, что соревнуется в компетенции «Монтаж и обслуживание роботизированного производства».

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