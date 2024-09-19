Участник Чемпионата высоких технологий объяснил, какие навыки пригодятся на соревновании

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Участник Чемпионата высоких технологий, студент НТК имени А. И. Покрышкина Владимир Убиенных в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий сообщил, что соревнуется в компетенции «Монтаж и обслуживание роботизированного производства».