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Почему считается, что измена жены – это конец всему, а измена мужа – просто шалость?

Почему считается, что измена жены – это конец всему, а измена мужа – просто шалость?

Когда я была еще молода и невинна (давненько это было, давненько), о мужских изменах говорили с какой-то подозрительной легкостью, за которой легко угадывалась годами утрамбовываемая на самое дно души боль.

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Комментарии
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Владимир Соколов
это и есть бабская независимость)) от кого хочу , кто попадётся от того и рожаю 😂
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11 час.
Дмитрий Бакланов
Каждому свое. Женщины спят только с теми, с кем захотят. Мужчины женятся только на тех, на ком захотят.
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11 час.
Владимир Соколов
вот если бы еще и алименты платили бы только тот кто хочет))
Ответить
8 час.

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