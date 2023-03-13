Нелегальное Интернет-кафе ликвидировали полицейские Уссурийска

В Уссурийске Приморского края полиция ликвидировала нелегальное игорное заведение, которое организовали местные жители в одном из оживленных микрорайонов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу Уссурийску.
В Уссурийске Приморского края полиция ликвидировала нелегальное игорное заведение, которое организовали местные жители в одном из оживленных микрорайонов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу Уссурийску.
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