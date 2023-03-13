Закон, порядок, государство

743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    Да-а-а.... Во облом то! Ушолъ плякать.Никаких поблажек:...
  • Taurus Zmei
    Круговорот бабла в стиральной машине.Особняки богачей ...
  • Россиянин
    А кто купит? Да такое же ворье. В следующий раз и у этих реквизируют и реализуют уже третьим ворам. И тд.Особняки богачей ...

Нелегальное Интернет-кафе ликвидировали полицейские Уссурийска

Нелегальное Интернет-кафе ликвидировали полицейские Уссурийска

В Уссурийске Приморского края полиция ликвидировала нелегальное игорное заведение, которое организовали местные жители в одном из оживленных микрорайонов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу Уссурийску.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх