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Зашли с Козыревым: тренер-дебютант сделал «Северсталь» открытием КХЛ

Зашли с Козыревым: тренер-дебютант сделал «Северсталь» открытием КХЛ

«Северсталь» и в первой половине нынешнего сезона КХЛ радовала болельщиков ярким атакующим хоккеем и держалась в зоне плей-офф, но январская победная серия длиной в семь матчей заставила особенно внимательно взглянуть на ее главного тренера Андрея Козырева, впервые в карьере работающего на таком уровне в подобном статусе.

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