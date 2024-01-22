Зашли с Козыревым: тренер-дебютант сделал «Северсталь» открытием КХЛ

«Северсталь» и в первой половине нынешнего сезона КХЛ радовала болельщиков ярким атакующим хоккеем и держалась в зоне плей-офф, но январская победная серия длиной в семь матчей заставила особенно внимательно взглянуть на ее главного тренера Андрея Козырева, впервые в карьере работающего на таком уровне в подобном статусе.