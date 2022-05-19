Двойник Хабирова, продление ареста Бадикова и концерт Шевчука в Уфе

Двойник Радия Хабирова может стать новым владельцем сети McDonaldʼs в России. Известный бизнесмен из Казахстана, который внешне сильно напоминает главу республики Радия Хабирова, может стать новым владельцем российской сети McDonaldʼs.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии