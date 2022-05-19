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Двойник Хабирова, продление ареста Бадикова и концерт Шевчука в Уфе

Двойник Хабирова, продление ареста Бадикова и концерт Шевчука в Уфе

Двойник Радия Хабирова может стать новым владельцем сети McDonaldʼs в России. Известный бизнесмен из Казахстана, который внешне сильно напоминает главу республики Радия Хабирова, может стать новым владельцем российской сети McDonaldʼs.

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