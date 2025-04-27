НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

Себастиан Саве и Тигист Ассефа выиграли Лондонский марафон

27 апреля в Лондоне прошел марафон. Старт в серию шести крупнейших марафонов-мейджоров. Результаты победителей и призеров: 42,2 км, мужчины Себастиан Саве (Кения) – 2:02:27 Джейкоб Киплимо (Уганда) – 2:03:37 Абди Нагейе (Нидерланды) – 2:04:20 42,2 км, женщины Тигист Ассефа (Эфиопия) – 2:15:50 Джойслин Джепкосгей (Кения) – 2:18:44 Сифан Хассан (Нидерланды) – 2:19:00 Российская атлетка Дина Александрова (победительница марафона в Цюрихе) финишировала со временем 2:31:41.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх