Себастиан Саве и Тигист Ассефа выиграли Лондонский марафон

27 апреля в Лондоне прошел марафон. Старт в серию шести крупнейших марафонов-мейджоров. Результаты победителей и призеров: 42,2 км, мужчины Себастиан Саве (Кения) – 2:02:27 Джейкоб Киплимо (Уганда) – 2:03:37 Абди Нагейе (Нидерланды) – 2:04:20 42,2 км, женщины Тигист Ассефа (Эфиопия) – 2:15:50 Джойслин Джепкосгей (Кения) – 2:18:44 Сифан Хассан (Нидерланды) – 2:19:00 Российская атлетка Дина Александрова (победительница марафона в Цюрихе) финишировала со временем 2:31:41.
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