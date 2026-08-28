Before Becoming Ted Lasso's Jamie Tartt, Phil Dunster Was In A Popular British Spy Series

Before he played Jamie Tartt on Ted Lasso, Phil Dunster played a soldier in a gritty military thriller, where his character met a brutal end.
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