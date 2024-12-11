Популярная телеведущая едва не потеряла купальник на видео

Популярная английская телеведущая и модель Кристин МакГиннесс едва не потеряла купальник на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).