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Царьград

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Никаких сорняков: С 1 марта введут штрафы за заброшенные участки

Никаких сорняков: С 1 марта введут штрафы за заброшенные участки

Закон, обязывающий всех владельцев земельных участков в населенных пунктах очищать землю от сорняков, деревьев и захламляющих предметов и предполагающий штрафы до 50 тысяч рублей, вступит в силу с 1 марта.

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