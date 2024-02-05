По факту крушения вертолета Ми-8 в Карелии возбуждено уголовное дело

По факту крушения вертолета Ми-8 в 11 километрах от берега Онежского озера в Республике Карелия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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