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Бутусов: из бригады ВСУ "Анна Киевская" дезертировали почти тысяча человек

Бутусов: из бригады ВСУ "Анна Киевская" дезертировали почти тысяча человек

Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала заявил, что почти тысяча человек из бригады "Анна Киевская", часть состава которой обучалась во Франции, дезертировали с передовой.

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