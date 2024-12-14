Бутусов: из бригады ВСУ "Анна Киевская" дезертировали почти тысяча человек

Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала заявил, что почти тысяча человек из бригады "Анна Киевская", часть состава которой обучалась во Франции, дезертировали с передовой.
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