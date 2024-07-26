В Магадане разрешили убивать бродячих собак в "экстраординарной ситуации"

Теперь неагрессивных бездомных собак будут не убивать, а выпускать на улицу после стерилизации В Магадане внесли корректировки в региональный закон об умерщвлении бездомных животных, пишет "Парламентская газета".
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