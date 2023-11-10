Нику Попеску совершает визит в Париж

9-10 ноября вице-премьер Нику Попеску совершает визит в Париже, где примет участие в шестом Форуме мира, платформе, которая объединяет правительственных чиновников и экспертов из всех регионов мира в области безопасности и мира.
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