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Ученые озвучили период восстановления мозга после употребления алкоголя

Ученые озвучили период восстановления мозга после употребления алкоголя

Исследование Стэнфордского университета показало, что у пациентов с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, наблюдаются регенерация коры головного мозга во время воздержания, сообщает PRIMPRESS.

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