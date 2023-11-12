Ученые озвучили период восстановления мозга после употребления алкоголя

Исследование Стэнфордского университета показало, что у пациентов с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, наблюдаются регенерация коры головного мозга во время воздержания, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии