По делу о несъедобной тушенке для Минобороны РФ заочно арестовали технолога

Военный суд санкционировал заочный арест технолога МПК «Селятино», связанного с поставками некачественных консервов с тушенкой для нужд Минобороны РФ, специалист Зинаида Грищук объявлена в международный розыск, 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.