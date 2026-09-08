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По делу о несъедобной тушенке для Минобороны РФ заочно арестовали технолога

По делу о несъедобной тушенке для Минобороны РФ заочно арестовали технолога

Военный суд санкционировал заочный арест технолога МПК «Селятино», связанного с поставками некачественных консервов с тушенкой для нужд Минобороны РФ, специалист Зинаида Грищук объявлена в международный розыск, 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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