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Демократы Сената США согласовали инфраструктурный план еще на $3,5 трлн

Демократы Сената США согласовали инфраструктурный план еще на $3,5 трлн

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Лидеры демократов в Сенате договорились о плане инвестиций на сумму $3,5 триллиона, который они намерены включить в бюджетную резолюцию для обсуждения в ближайшее время, сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер во вторник.

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