СКРИНШОТ КАДРА ВИДЕО ПРОГРАММЫ "БЕСОГОН ТВ"/YOUTUBE НИКИТА МИХАЛКОВ НИКИТА МИХАЛКОВ: ПОЧЕМУ РУССКИЕ ВСЁ ВРЕМЯ ВЫНУЖДЕНЫ ИЗВИНЯТЬСЯ ЗА ТО, ЧТО ОНИ – РУССКИЕ? Почему русских всё время вынуждают извиняться за то, что они русские? Ответ на этот важный вопрос в своей авторской программе "Бесогон" дал режиссёр Никита Михалков.
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