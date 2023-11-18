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Почему русских всё время вынуждают извиняться за то, что они русские?

Почему русских всё время вынуждают извиняться за то, что они русские?

СКРИНШОТ КАДРА ВИДЕО ПРОГРАММЫ "БЕСОГОН ТВ"/YOUTUBE НИКИТА МИХАЛКОВ НИКИТА МИХАЛКОВ: ПОЧЕМУ РУССКИЕ ВСЁ ВРЕМЯ ВЫНУЖДЕНЫ ИЗВИНЯТЬСЯ ЗА ТО, ЧТО ОНИ – РУССКИЕ? Почему русских всё время вынуждают извиняться за то, что они русские? Ответ на этот важный вопрос в своей авторской программе "Бесогон" дал режиссёр Никита Михалков.

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