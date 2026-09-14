Тихая научная карьера и факультет экономики в США: как сложилась жизнь дочерей Алсу после скандала на «Голосе» и развода родителей

Громкая финишная точка шестого сезона шоу «Голос. Дети» в 2019 году, где победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, обернулась крупнейшим репутационным кризисом за всю историю проекта.
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