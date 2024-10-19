Франция высказалась за немедленное приглашение Украины в НАТО

Париж высказался за немедленное приглашение Украины в Североатлантический альянс. С соответствующим заявлением выступил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, который стал собеседником издания Le Parisien.
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