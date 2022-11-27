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Рой Кин об 1+1 Месси с Мексикой: «Он делал то, что присуще великим игрокам. Два гола в двух матчах – на таких нельзя ставить крест»

Рой Кин оценил игру Лионеля Месси в матче ЧМ-2022 с Мексикой (2:0). Форвард сборной Аргентины забил гол и сделал результативную передачу.

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