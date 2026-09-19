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Газета.ру

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Fox News: ядерная программа Ирана станет главной темой выступления Трампа в ООН

Fox News: ядерная программа Ирана станет главной темой выступления Трампа в ООН

Президент США Дональд Трамп намерен сделать ядерную программу Ирана ключевой темой своего выступления с трибуны Генассамблеи ООН на следующей неделе.

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