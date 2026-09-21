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Виталик Бутерин выступит с докладом об EIP-8288 на ETHShanghai 2026

Виталик Бутерин выступит с докладом об EIP-8288 на ETHShanghai 2026

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин примет участие в конференции ETHShanghai 2026, которая пройдет 22 сентября в Шанхае.

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