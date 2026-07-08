Лавров провел встречу с главой МИД Мали Абдулаем Диопом

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаем Диопом на полях вторых министерских консультаций РФ — Альянс государств Сахеля (АГС).
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